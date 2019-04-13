يَا قَطْرَةَ الْمَاءِ الْبَهِيِّ تَأَلَّقِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر العالم

{بمناسبة اليوم العالمي لترشيد المياه السبت 23 مارس 2019 }

1- عَزَفَ الْفُؤَادُ وَدَنْدَنَتْ أَلْحَانُ= إِنَّ الْمِيَاهَ يَخُصُّهَا الْقُرْآنُ

2- فَهِيَ الْحَيَاةُ وَنَبْضُهَا مُتَأَلِّقٌ= وَالنَّاسُ تَشْدُو وَالْغِنَاءُ بَيَانُ

3- يَا قَطْرَةَ الْمَاءِ الْبَهِيِّ تَأَلَّقِي= يَشْدُو بِحُبِّكِ فِي الْهَوَى اطْمِئْنَانُ

4- يَشْدُو بِحُبِّكِ فِي اسْتِفَاقَةِ مُلْهَمٍ= هَزَّ الْقَرِيضَ فَزَغْرَدَ السُّكَّانُ

5- مَنْ لِي بِجُودِكِ وَالزَّمَانُ مُقَلِّبٌ= أَحْدَاثَهُ وَتَنَعَّمَ الْإِنْسَانُ ؟!!!

6- اَلشَّمْسُ تَشْدُو وَالْفُؤَادُ مُرَنِّمٌ= يَا شَيْخُ عِزُّ الدِّينِ جُنْدُكَ صَانُوا{1}

7- فِي مَعْهَدٍ لِلْعَمْرِ يَرْقُبُ عِزَّهُ= أَهْلُ الْعُلُومِ يَزِينُهُمْ عِرْفَانُ

8- وَالشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ نَمَّى نَشْأَهُ= تَشْدُو بِقِمَّةِ عِلْمِهِ الْأَوْزَانُ

9- مَنْ لِلْمِيَاهِ عُذُوبَةً وَحَلَاوَةً= تَشْدُو بِلَحْنِ حَيَاتِهَا الْأَوْطَانُ ؟!!!

10- قَامَتْ حَضَارَاتُ الدُّنَى فِي إِثْرِهَا= وَتَأَلَّقَتْ بِخَمِيلِهَا الْبِلْدَانُ

11- وَتَجَمَّعَتْ بَشَرِيَّةٌ خَلَوِيَّةٌ= يُزْهَى بِلُجَّةِ مَائِهَا السُّلْطَانُ

12- إِنَّ الْمِيَاهَ لِمِصْرِنَا وَحَيَاتِنَا= تَعْنِي الْحَيَاةَ تَزُفُّهَا الشُّطْآنُ

13- يَا قَطْرَةَ الْمَاءِ الْجَمِيلَةِ هَلِّلِي= رَصَدَتْكِ مِنْ فَيْضِ الْعَلَاءِ جِنَانُ

14- يَا أَهْلَ وَادِي الْعَمْرِ بُشْرَى جَمْعِكُمْ= بِالْمَاءِ قَدْ وَصَّى بِهِ الْإِيمَانُ

15- عِيشُوا وَصُونُوا قَطْرَةَ الْمَاءِ الَّتِي= تَهَبُ الْحَيَاةَ تَعَافُهَا الْأَحْزَانُ

16- اَلْمَاءُ يَنْبُوعُ الْحَيَاةِ فَرَشِّدُوا اسْ= تِهْلَاكَكُمْ فِيهِ هُوَ الْإِحْسَانُ

17- لَا تُسْرِفُوا فِي الْمَاءِ قَطُّ وَحَافِظُوا= إِسْرَافُكُمْ بِمَعِينِهِ خُسْرَانُ

18- أَنِسَاءَ وَادِي الْعَمْرِ صُنَّ حَيَاتَهَا= بِحِفَاظِكُنَّ عَلَى الْمِيَاهِ تُصَانُ

19- أَبَنَاتِ وَادِي الْعَمْرِ طَابَتْ خُطْوَةٌ= مِنْكُنَّ وَالشُّبَّانُ فِيهَا ازْدَانُوا

20- أَدْعُوا الْبَنَاتِ بِأَنْ يَصُنَّ مِيَاهَنَا= بِغَسِيلِهِنَّ وَعَقْلُهَا مِيزَانُ

21- أَدْعُوا الْبَنَاتِ عُقُولُهُنَّ تَفَتَّحَتْ= قَطَرَاتُ مَاءٍ صَوْنُهُنَّ أَمَانُ

22- شُرْبٌ غَسِيلٌ وَالطَّبِيخُ يُعَدُّ مِنْ= تِلْكَ الْمِيَاهِ فَتَحْتَيِي الْأَبْدَانُ

23- أَبَنَاتِ أَزْهَرِنَا وَمَعْهَدِنَا الَّذِي= نُزْهَى بِهِنَّ وَتَنْظُرُ الْيَابَانُ

24- أَرِجَالَ وَادِي الْعَمْرِ جَلَّتْ نَظْرَةٌ= بِعُقُولِكُمْ يَشْتَاقُهَا اسْتِحْسَانُ

25- إِنَّ الْحِفَاظَ عَلَى الْمِيَاهِ شَرِيعَةٌ=لَكِنَّمَا تَرْشِيدُكُمْ بُسْتَانُ

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{1}العالم الجليل الأستاذ الشيخ عِزِّ الدِّينْ غَنَايِمْ

مولده في مدينة أبو كبير محافظة الشرقية في 21/9/1961

وهبه والده للقرآن فكان أول تعليمه جمعية حفظ القرآن الكريم بأبو كبير

تعلم في معهد أبو كبير الديني بمراحله .

عمل واعظاً بمركز أبو كبير لمدة عامين وتم التحول إلى مجال التدريس

عمل بمعهد أبو كبير بنين ثم انتقل إلى محافظة شمال سيناء

عمل وكيل معهد ضاحية السلام بالريسة وشيخا لمعهد العريش بنين وشيخ معهد بغداد وشيخ معهد القسيمة وشيخ معهد وادي العمر ومدير إدارة الوسط التعليمي الأزهري ومرشح لوكيل وزارة .

– مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية -مصر، مدينة العالم الجليل الأستاذ الشيخ عِزِّ الدِّينْ غَنَايِمْ

ترجع نشأة مدينة أبو كبير إلى عهد المنتصر الفاطمي، ويرجع نسب أهلها إلى قبيلة هذيل التي ارتحل معظمها إلى هذه القطعة من أراضي الشرقية للعمل بالزراعة. وقد كان العرب قديماً يعتزون بأسماء زعمائهم وينسبون أنفسهم إليهم وكان من بين هؤلاء الزعماء عامر بن الحليس الهذلي الشاعر الجاهلي الذي وفد إلي النبي في العام الثاني من الهجرة على رأس وفد هذيل وكان الهذليون المغاربة يعتزون بهذا الشاعر وكانت كنيته “أبو كبير” وكان أشهر هؤلاء القوم الذين أقاموا بهذه البقعة من الأرض وسميت باسم أبو كبير.

وصف مدينة أبو كبير مدينة العالم الجليل الأستاذ الشيخ عِزِّ الدِّينْ غَنَايِمْ

يوجد بمدينة أبو كبير 27 قرية رئيسية و6 وحدات محلية قروية، وبها 284 عزبة وكفر.

تتميز مدينة أبوكبير بنشاط تجاري واسع كما تشتهر بصناعة الأخشاب وتصدير الملابس

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر العالم mohsimohsinabdraboh@ymail.comn.abdraboh@yahoo.com