أربيل وباريس تبحثان التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والنقل والاتصالات

نيجيرفان بارزاني استقبل رئيسة بلدية العاصمة الفرنسية …

استقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم السبت، آن هيدالكو، رئيسة بلدية باريس، والوفد المرافق لها.

خلال اللقاء، عبّرت هيدالكو عن سرورها لزيارتها إقليم كوردستان، وتحدثت عن برنامج زيارتها ورغبة باريس في إقامة علاقات جيدة مع محافظة أربيل وبقية محافظات إقليم كوردستان، والتعاون مع إقليم كوردستان في مجالات الطاقة النظيفة والثقافة والنقل والاتصالات، وتعزيز العلاقات في كافة المجالات، كما شكرت حكومة وشعب إقليم كوردستان على استقبال عدد كبير من النازحين واللاجئين ودفاع البيشمركة عن أمن كل العالم وعن القيم العالمية المشتركة المتمثلة في التعايش والتسامح والسلام والوئام، وتمنت المزيد من التقدم لإقليم كوردستان، وفق بيان لحكومة الإقليم،

من جانبه، رحب نيجيرفان بارزاني بحفاوة بالسيدة هيدالكو، وعبر عن شكره لفرنسا والمجتمع الدولي على مساعدة إقليم كوردستان في حرب داعش، مشيراً إلى أنه لولا تلك المساعدات لما تحقق النصر، ووصف القضاء على الفكر الداعشي بأنه «ضرورة المرحلة».

كما أعرب عن شكره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعم إقليم كوردستان سياسياً بعد أحداث أكتوبر ٢٠١٧ وفتح الأبواب السياسية في وجه الإقليم، الأمر الذي ساهم في حل قسم من المشاكل مع العراق وفتح أبواب الحوار.

وأكد بارزاني أن إقليم كوردستان يعتز بثقافة التعايش والسلام وقبول الآخر والتسامح، وأن شعب وحكومة إقليم كوردستان يدافعان بكل السبل عن هذه الثقافة ويحميانه، وأشار في هذا السياق إلى افتتاح كنيسة للأرمن بأربيل في الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس وزراء الإقليم أنه بعد الانتصار على الإرهاب وتحسن العلاقات مع بغداد وتحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية لإقليم كوردستان، حان وقت العمل على مواضيع كالطاقة النظيفة وحماية البيئة وتعزيز ثقافة التعايش وتوسيعها، وأعرب عن شكره لفرنسا لمساعدتها إقليم كوردستان في هذه المجالات، كما شكرها على اهتمامها بالمدارس وبالنازحين واللاجئين.

وفي جانب آخر من اللقاء تم بحث أوضاع المنطقة ومجموعة مسائل أخرى.