إيزيديون يكشفون عن سبب تأخير تعيين خليفة تحسين بيك

عزا مجموعة من الشباب الايزيدي يوم السبت سبب تأخر الاعلان عن تعيين امير خلفا للراحل مير تحسين بيك الى عدم حصول اتفاق بين اسرة الاخير على مرشح معين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم بمنطقة “باعدري” التابعة لقضاء سنجار ذات الغالبية الايزيدية.

وقال ممثل المجموعة جـ‌گـ‌ر سيڤو خلال المؤتمر انه مضى شهران ونصف الشهر على رحيل الامير السابق والى الان لم يتم تعيين اخر خلفا له بسبب كثرة عدد المرشحين لشغل هذا المنصب الديني.

واضاف انه كان من المفترض ان يتم اختيار شخص ليكون اميرا على الايزيديين لعدة مسألة مهمة تتعلق بالطائفة خاصة ان عددا كبيرا من الكورد الايزيديين باتوا نازحين، ولاجئين في شتى انحاء دول العالم اضافة الى ان العديد من الفتيات والنساء والاطفال الايزيديين لا يزال مصيرهم مجهولا وهم بقبضة تنظيم داعش وكذلك فان سنجار لا تزال مدمرة.

ودعا ممثل الشباب الايزيدي اسرة الامير الراحل الى تنظيم امورهم وان يقدموا مصلحتهم على المصلحة الشخصية باختيار امير جديد.