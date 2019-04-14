Posted on by

إيزيديون يكشفون عن سبب تأخير تعيين خليفة تحسين بيك

عزا مجموعة من الشباب الايزيدي يوم السبت سبب تأخر الاعلان عن تعيين امير خلفا للراحل مير تحسين بيك الى عدم حصول اتفاق بين اسرة الاخير على مرشح معين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم بمنطقة “باعدري” التابعة لقضاء سنجار ذات الغالبية الايزيدية.

وقال ممثل المجموعة جـ‌گـ‌ر سيڤو خلال المؤتمر انه مضى شهران ونصف الشهر على رحيل الامير السابق والى الان لم يتم تعيين اخر خلفا له بسبب كثرة عدد المرشحين لشغل هذا المنصب الديني.

واضاف انه كان من المفترض ان يتم اختيار شخص ليكون اميرا على الايزيديين لعدة مسألة مهمة تتعلق بالطائفة خاصة ان عددا كبيرا من الكورد الايزيديين باتوا نازحين، ولاجئين في شتى انحاء دول العالم اضافة الى ان العديد من الفتيات والنساء والاطفال الايزيديين لا يزال مصيرهم مجهولا وهم بقبضة تنظيم داعش وكذلك فان سنجار لا تزال مدمرة.

ودعا ممثل الشباب الايزيدي اسرة الامير الراحل الى تنظيم امورهم وان يقدموا مصلحتهم على المصلحة الشخصية باختيار امير جديد.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close