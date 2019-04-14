ائتلاف النصر يكشف حقيقة اندماجه مع القانون

نفى ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، السبت، نيته للاندماج مع ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان انه “في الوقت الذي يؤكد فيه ائتلاف النصر انفتاحه على جميع الكتل السياسية، فانه ينفي في ذات الوقت الانباء التي تتحدث عن نيته الاندماج مع اي كتلة سياسية لخوض الانتخابات المحلية القادمة، ويؤكد انّ خياراته مفتوحة وتتحدد وفق مقتضيات المرحلة ومصالح البلاد”.

وأضاف السنيد ان “موقفنا من كتلة دولة القانون ليس اندماجا او ائتلافا واحدا، بل تعاونا وتنسيقا في الملفات البرلمانية، وهي حالة طبيعية تجري مع كتلة دولة القانون وغيرها”.

وكان النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، قد أكد في وقت سابق، ان حزب الدعوة الإسلامية سيخوض الانتخابات المحلية المقبلة بائتلاف موحد يجمع تحالفي النصر ودولة القانون.