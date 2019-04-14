اتهام الرئاسات الثلاث في العراق بالسعي لارضاء “أسيادهم في طهران”

عد زعيم حزب الأمة العراقية مثال الالوسي، السبت، الرئاسات الثلاث في العراق انها تسعى لارضاء اسيادهم في طهران، بسبب مواقفها تجاه القرار الأمريكي المهم لحماية العراق وسيادته حول وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الدولي.

وقال الالوسي انه “باستغراب كبير نتابع المواقف الرسمية العراقية باتجاه القرار الأمريكي المهم لحماية العراق وسيادته حول وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب الدولي، وأذا كان القاصي والداني يعلم يقيناً ان ما صدر من تصريحات للرئاسات الثلاث لا يرقى الى مستوى المسؤولية السيادية الوطنية ولا يمثل الا تهرباً واضحا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها”.

وأضاف انه “لا تختلف في جوهرها عن تلك اللغة العدوانية الحادة لبعض الرموز من المليشيات والسياسيين والبرلمانين سببها الانتماء المباشر او المبطن لشبكات الحرس الثوري الإيراني المنتشرة في العراق والمنطقة، والكل يعلم أن هذه التصريحات ما هي الا ثمن لاستمرار رضا أسيادهم في طهران وجنوب لبنان فضلا عن عدم الكشف على فسادهم الذي وصل مراحل مخيفة ونشاطاتهم المشبوهة اتجاه العراق وشعبه”.

وبين زعيم حزب الأمة العراقية انه “نطالب الرئاسات العراقية الثلاثة بمواقف صريحة و واضحة حريصة على سيادة العراق مدافعة عن شعبنا العراقي بعيدة عن بؤر الاتهام بالتبعية والخنوع للحرس الثوري الإيراني وقياداته الملطخة اياديها بدماء الابرياء”.