الاعلام التركي: الجناح السوري لحزب العمال ينقل طائلات سورية الى العراق لبيعها خردة

قالت وسائل الإعلام التركية الرسمية، السبت (13 نيسان 2019)، إن الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني ’’ي ب ك’’، قام بعمليات تهريب طائرات تابعة إلى سوريا، لبيعها خردة في الأسواق العراق.

وذكرت كل من وكالة الاناضول الرسمية، وصحيفة “الصباح” التركية اليومية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن “(ي ب ك) يعمل على نقل طائرات عسكرية قديمة تابعة للنظام السوري في قاعدة الطبقة العسكرية الذي يحتلها بمحافظة الرقة إلى العراق”.

وأضافت المصادر، أن عناصر الحزب الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، “بدأ بنقل طائرات عسكرية قديمة ومعدات تقنية تابعة للنظام السوري، ولم تعد صالحة للاستخدام بسبب الهجمات على قاعدة الطبقة”.

وأوضحت، أن “المعدات العسكرية المذكورة يتم نقلها إلى الأراضي العراقية على متن مقطورات من معبر سيمالكا الحدودي بين سوريا والعراق، ومن الممكن بيعها هناك كخردة”.

يشار الى أن الحزب يسيطر على قاعدة “الطبقة” العسكرية منذ آذار 2017، ويتمركز فيها بدعم من القوات الفرنسية.