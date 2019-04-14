البناء يكشف : حسم الوزارات التي تدار بالوكالة قبل نهاية حزيران

البناء يكشف لـ (باسنيوز): حسم الوزارات التي تدار بالوكالة قبل نهاية حزيران

كشف تحالف “البناء” اليوم السبت ، عن أبرز ما أكد عليه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، خلال اجتماعه، يوم الأربعاء الماضي، مع قادة ونواب التحالف وسط بغداد.

وقال النائب عن التحالف فاضل الفتلاوي، : “عبدالمهدي أكد لنا ان جميع المناصب في الدولة العراقية المهمة والحساسة، والتي تدار بالوكالة، سوف يتم تكليف شخصيات بها بالأصالة، قبل نهاية شهر حزيران المقبل”.

وأضاف الفتلاوي، ان ” قادة ونواب تحالف البناء، شددوا خلال لقاءهم بعبدالمهدي على ضرورة انهاء ادارة الدولة بالوكالة ” ، مردفاً اكدوا دعمهم لرئيس الوزراء لحسم هذا الملف، وتسهيل كل ما يريده من تصويتات تحت قبة البرلمان”.