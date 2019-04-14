الجوية تتفاجأ بظهور مدرب معاقب وتشكك بقرارات الاتحاد وتلمح لوجود المحسوبيات

أستنكرت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، ما تعرض له الفريق من قرارات ظالمة إدارياً وتحكيمياً خلال مسابقة دوري الكرة الممتاز العراقي للموسم الحالي.

وذكر أمين سر الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان، استغرب من تعامل اتحاد كرة القدم مع القرارات المهمة التي تصدر عن لجانها، بعدما أصدرت لجنة الانضباط التي اصدرت قرار عقوبة الحرمان لثلاث مباريات توالياً بحق مدرب نفط ميسان احمد دحام واللاعب وسام سعدون”.

واشار” تفاجأت بظهور المدرب واللاعب بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة بيوم ويتحدث عن ان العقوبة لم تصلنا بكتاب رسمي من اتحاد كرة القدم مع ان اتحاد الكرة لا يتعامل بالكتب الرسمية بل عبر الهاتف و الاعلام ، وهذا القرار اثار الكثير من الشكوك لدينا ونعتقد ان المحسوبيات والعلاقات تدخلت باتخاذ القرار و الغاءه وخصوصاً قبل مواجهة فريقنا”.

واضاف الزيدي” لقد تعرضنا لظلم اخر بسبب خطأ تحكيمي واضح وضوح الشمس في المباراة، بوجود ركلة جزاء لفريقنا في الدقائق الاخيرة”، مستغرباً” تصرفات وهتافات وإساءات من بعض جماهير ميسان أتجاه فريق القوة الجوية داخل الملعب ، وتصرفات اكثر غرابة خارج الملعب اثناء خروج الفريق من خلال رمي الحجارة على الحافلة في تصرفات لم نعهدها من جماهير ميسان الحبيبة المحبة لكرة القدم والمعروفة باستقبال الضيوف وإكرامهم”.

ودعا اتحاد الكرة الى” التعامل بمهنية وحيادية في التعامل مع جميع الاندية لضمان سير المسابقة”.

وختم الزيدي” نتمنى السلامة والشفاء العاجل لحارس نفط ميسان”.انتهى