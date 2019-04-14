الحشد الشعبي يعلق على وفاة الفنان المصري محمود الجندي

علقت هيئة الحشد الشعبي في العراق، التي تضم عدداً من المليشيات المسلحة المقربة من طهران، اليوم الخميس، على وفاة الفنان المصري محمود الجندي، فيما وجهت رسالة إلى الشعب المصري.

وقال الحشد في بيان له «نعزي الشعب المصري الشقيق وكل الأسرة الفنية في مصر والعالم العربي بوفاة الفنان الكبير والإنسان محمود الجندي»، مبيناً أنه «لا يخفى على أحد الإنسانية الكبيرة التي كان يحملها الفقيد خاصة موقفه المعلن من الإرهاب وداعميه».

وأضاف «سنبقى في العراق نتذكر مواقفه المؤيدة للقوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي هو وثلة من الفنانين الكبار من بلاد النيل أيام معارك الشرف ضد تنظيم داعش الإرهابي وحضوره البطولي في جبهات القتال لتخليد اسمه مع الشرفاء الذين وقفوا وقفة مشرفة مع بلاد الرافدين في معركته الملحمية».

وأثار الفنان المصري محمود الجندي الجدل عندما زار قوات الحشد الشعبي في العراق عام 2015 ضمن وفد مصري، وفيما لبس الجندي زي الحشد، كشفت مصادر مطلعة حينها أن الجندي تلقى أموالاً من الحشد، لقدومه إلى العراق وزيارة مواقعه.

الممثل المصري، نفى حينها، شائعات اعتناقه المذهب الشيعي وتلقيه أموالاً من الحشد، مؤكداً أن سبب زيارته كان تعاطفاً مع الشعب العراقي الذي كان يحتاج إلى المساندة، وفق قوله.

وتوفى الفنان المصري محمود الجندي، فجر الخميس، عن عمر يناهز 74 عاماً، إثر وعكة صحية تعرض لها.

يذكر أن آخر أيام الجندي كانت في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.