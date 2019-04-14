الحشد الشعبي يكشف ملابسات ’’شجار’’ وقع بين عناصر تابعين له وآخرين بشرطة الموصل

اصدرت مديرية عمليات الحشد الشعبي، السبت، توضيحا بشأن الانباء التي تحدثت عن حصول مشاجرة بين منتسبي الحشد الشعبي والشرطة في مدينة الموصل.

وقالت المديرية في بيان لها، إن “مجموعة من منتسبي لواء 40 الحشد الشعبي كانوا في طريق عودتهم الى منازلهم لتمتعهم بالاجازة، فصادف جلوسهم في احدى المطاعم حدوث مشاجرة بين شرطي واحد المواطنين فتدخلوا لفض المشاجرة، ما دفع الشرطي الى الاعتداء على منتسبي الحشد الشعبي”.

وبين، أنه “في تلك الاثناء قام الشرطي نفسه بإطلاق النار ما ادى إلى اصابة منتسبين اثنين بالحشد”.

وأضاف البيان، أن “قوة من الحشد الشعبي وصلت الى مكان الحادث وقامت باخلاء المصابين ونقلهم الى المستشفى”، مبينا انه “يجري التنسيق الان مع العمليات المشتركة لفتح تحقيق مشترك بالحادثة ومحاسبة المقصرين”.

ودعت المديرية وسائل الاعلام إلى “توخي الحذر الشديد في تناقل مثل هكذا انباء واخذ المعلومات من مصادرها”، مؤكدة في الوقت نفسه “وجود تنسيق عالي المستوى بين الحشد الشعبي والقوات الامنية في مدينة الموصل وان هذه الحالات عرضية وفردية لا تؤثر التنسيق الموجود”.