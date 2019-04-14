الحكومة العراقية تقلص الاطلاقات من سد الموصل تحسبا من فيضان

اعلنت الحكومة الاتحادية يوم السبت عن تقليص الاطلاقات المائية من سد الموصل، ودوكان تحسبا من حدوث فيضانات تجتاح البلاد بعد موجة السيول التي حدثت مؤخرا جراء استمرار هطول الامطار الغزيرة طيلة الايام القليلة الماضية.

وكان مسؤولون ومحافظون وخبراء قد قالوا مؤخرا ان كميات المياه الهائلة التي اجتاحت البلاد لم يشهد العراق مثلها منذ اكثر من ٣٥ سنة .

وذكر بيان صادر عن خلية مواجهة السيول التي شكلتها الحكومة العراقية مؤخرا، ان الموجات المائية العالية تستمر بمقدم سدة سامراء نتيجة للأمطار التي تساقطت خلال اليومين السابقين وحتى ليلة يوم امس تم تسجيل اعلى تصريف خلال تلك السنة لموقع بيجي وبلغ 11500م3/ثا.

وقد اتخذت وزارة الموارد المائية الاجراءات الاتية للسيطرة على الفيضان:

1- تحويل اكبر كمية ممكنة الى بحيرة الثرثار عن طريق القناة الفيضانية الواقعة مقدم سدة سامراء حيث بلغت بمقدار 10300م3/ثا.

2- تقليص الاطلاقات من سد الموصل بمقدار 750م3/ثا ومن سد دوكان بمقدار 50م3/ثا. 3- انخفض اليوم تصريف نهر دجلة في مدينة بغداد بمقدار 90م3/ثا عن يوم أمس ليصبح 660م3/ثا.

4- تخفيض التصريف المطلق من سد العظيم بمقدار 50م3/ثا ومن سد حمرين بمقدار 100م3/ثا لتخفيض الضغط عن محافظات بغداد وديالى و واسط وميسان.

5- زيادة التصريف الممرر في مهرب المصندك الفيضاني الواقع شمال محافظة ميسان من خلال توسيع الكسرة في جانب نهر دجلة الايمن وعمل سن حجري في نهر دجلة موخر المهرب المذكور لغرض رفع المناسيب وزيادة التصاريف الممررة فيه حيث ارتفع التصريف فيه اليوم بمقدار 85م3/ثا عن يوم امس ليصبح 275م3/ثا.

6- تستمر اعمال تقوية السداد ومعالجة الكسرات في كافة المحافظات.

7- بلغ الخزين المائي المتحقق 40 مليار م3 ولا زال هناك فراغ خزني في بحيرة الثرثار 31 مليار م3.