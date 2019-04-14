السعودية تعلن دعمها للمجلس العسكري السوداني وملكها يوجه بتقديم مساعدات انسانية

أعلنت المملكة السعودية، السبت (13 نيسان 2019)، دعمها للمجلس العسكري السوداني المؤقت، والذي شكل عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، لتكون بذلك أول دولة عربية تعلن مساندتها المباشرة للمجلس.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها، إن “المملكة العربية السعودية تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله”.

وأضافت، أنها “تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني”.

ودعت السعودية “الشعب السوداني بكل فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية بما يحقق تطلعاتهم”.

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الخارجية عن توجيه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بـ “تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق”.