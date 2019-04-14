العراق والسعودية يبحثان جاهزية مذكرة التفاهم بين وزارتي الصناعة والطاقة للبلدين

بحث العراق والسعودية، اليوم السبت، جاهزية مذكرة التفاهم بين وزارتي الصناعة العراقية والطاقة والثروة المعدنية السعودية، التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السعودية قريباً.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ا ان سفير العراق في الرياض قحطان طه خلف التقى نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة عبدالعزيز بن عبدالله العبدالكريم بمقر عمله في ديوان الوزارة .

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في المجال الصناعي وفرص الاستثمار للمشاريع الصناعية في العراق من خلال الشركات السعودية الكبرى، كما تم بحث جاهزية مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة العراقية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية، والتي سيتم التوقيع عليها في إطار المجلس التنسيقي العراقي – السعودي خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى السعودية قريباً”.