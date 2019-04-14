العراق يعد مشروع قانون لحظر العاب الكترونية

اعلنت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية سميعة غلاب عن تقديم مقترح قرار لرئاسة مجلس النواب لحظر العاب الكترونية قالت انها “تهدد السلم الاجتماعي والاخلاقي”.

وقالت غلاب “تنظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بقلق بالغ حول إنشار ظاهرة الألعاب الإلكترونية التي تثير العنف لدى الأطفال والشباب والفتيات وانتشارها بشكل سريع بين أوساط المجتمع العراقي بصورة أصبحت تؤثر على المستوى الاجتماعي والنفسي والتربوي لكل من يمارسها”.

وشددت النائبة على ” ان هذا الموضوع يتطلب وقفة جادة من كافة السلطات لغرض وضع حد لهذه الظاهرة السلبية من خلال إصدار تشريعات تمنع تداول هذه الألعاب والمتاجرة بها واتخاذ إجراءات من قبل الحكومة للحد منها”.

واوضحت “من المنطلقات المذكورة نعلن أن لجنتنا قدمت مقترح قرار نيابي إسنادا الى نص المادة (59) ثانياً من دستور جمهورية العراق سوف يعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب خلال الفترة المقبلة يكون ملزما للحكومة والجهات المعنية”.

وبينت غلاب ان مقترح القرار ينص على انه ” نظرا لما تشكله بعض الألعاب الإلكترونية من آثار سلبية على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والأخلاقي على فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي“، فان مقترح القرار يتضمن الطلب من الحكومة حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها ومنها لعبة البوبجي والفورتنايت ولعبة الحوت الازرق او الالعاب السائدة والمماثلة لها كونه يهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي على كافة شرائح المجتمع العراقي.

وتابعت ان مقترح القرار يتضمن ايضا توجيه وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات لغرض اتخاذ الاجراءات الفنية الملائمة لتنفيذ القرار”.