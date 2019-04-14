اياد علاوي يطالب بحل الحشد الشعبي و اعادة الحرس الجمهوري البعثي

رشيد سلمان

معلومات عن اياد علاوي من موسوعة المعارف البريطانية تشير الى ما يلي:

أولا: التحق علاوي في حزب البعث سنة 1961 وأصبح عضوا فعالا في الاتحاد العام للطلاب ومن خلاله دخل في كلية طب بغداد.

بعد تخرجه أرسل الى بريطانية في سنة 1972 للدراسة وليرأس اتحاد الطلبة هناك ويشرف على منظمات حزب البعث في واربا.

اياد لم يمارس الطب ابدا.

ثانيا: سنة 1976 انفصل عن حزب البعث و لم تذكر الموسوعة السبب.

السبب عرف صدام بصلته بالمخابرات البريطانية وسرقته للمال المخصص للاتحاد.

ثالثا: شارك اياد بالمؤامرات ضد المرحوم عبد الكريم قاسم بعد 14 تموز.

رابعا: في سنة 1976 جمع حوله بعثيين غير راضين عن صدام وتحول التجمع الى حركة الوفاق الوطني في 1991.

خامسا: في سنة 1992 اختير علاوي من قبل CIA ومنظمات مخابرات اخرى ليكون ندّا للدكتور احمد الجلبي ولم تذكر الموسوعة تفاصيل. المعروف عن د. احمد الجلبي انه هو الذي اقنع امريكان بإزاحة صدّام وكان له نفوذ واسع في المعارضة وفي الدوائر الامريكية قبل 2003.

بعد 2003 مطالب الجلبي من اجل العراق ازعجت أمريكا فلجات الى اضعاف نفوذه داخل العراق واختارت اياد علاوي لذلك. اياد بعد ان حصل على منصب رئيس الوزراء أرسل قوات مسلحة اقتحمت مقرات حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الجلبي وسرقوا ما فيها بحجة ان الجلبي تابع الى إيران.

اياد فعل ذلك بالرغم من ان عائلته وعائلة الجلبي توجد بينهما علاقة تزاوج (نسابة) واترك للقارئ الكريم وصف هذا التصرف.

سادسا: بعد 2003 اختير اياد في مجلس الحكم.

سابعا: في سنة 2004 اختير اياد رئيسا للوزراء ما اثار دهشة الكثيرين (لان شخصيته ضعيفة ويتفادى المواجهة لضعف شخصيه) كما ذكرت الموسوعة.

ثامنا: اختار التعاون مع البعثيين الذين لم يركبوا جرائم في زمن صدام ولم تذكر الموسوعة الأسباب.

السبب هو ان اياد أراد إعادة الحزب الى السلطة ليتراسه وأعاد البعثيين الى المؤسسات الحكومية برضى أمريكا خوفا من تصاعد نفوذ الشيعة وقد نجح في ذلك.

إضافة: اياد لا يزال بعثيا الى هذه اللحظة.

بعد ان تضاءل عدد نواب كتلته واكثرهم بعثيون وابتعدت عنه الكتل السنية التي اصطفت خلفه لإعادة البعث غسلت أمريكا يدها منه وبدأ اياد يكيل اللوم لها لعلها تعود الى مغازلته عند الحاجة وهذا الامر غير مستبعد.

اياد علاوي اختار ان يكون عميلا لآل سعود بسبب الرشوة واهداه المقبور الملك عبد الله طائرة خاصة ليتجول بها متى يشاء للأشراف على شركاته في الخليج الوهابي وخارجه بالإضافة الى2000 (حصّة) في موسم الحج ليبيعها لمن يشاء مع انه يدّعي العلمانية.

علاقة علاوي بقطر وثيقة وانتقاده لقطر بعد أزمتها مع الخليج الوهابي لأن علاقته بآل سعود أوثق ولنفس السبب أصبح بوقا لآل سعود ضد إيران.

اخيرا: اياد علاوي يطالب بحل الحشد الشعبي للأسباب التالية:

اولا: لانه عميل بريطاني و عضو في جهاز مخابراتها كما جاء في الموسوعة البريطانية.

ثانيا: لانه عميل امريكي و عضو في مخابراتها كما جاء في الموسوعة البريطانية.

ثالثا: لانه عميل للخليج الوهابي و بقيادة آل سعود يتجول بطائرة وهبها له سيده المقبور الملك السعودي.

رابعا: لانه لا زال بعثيا اصيلا يترحم على سيده صدام و يسعي لإعادة حكم البعث بقيادته.

اياد علاوي لغته العربية العامية و الفصحى ركيكة ولا يدري متى يسكت و اين يسكت ما يجعل حلامه متقطع و غير مفهوم القصد (يجيبهة منّأ و يودّيهة منا).