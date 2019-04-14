ايران تتجاوز الصين وتركيا في التصدير للعراق

أعلن رضا رحماني وزير الصناعة والتعدين والتجارة أن ايران تبوأت وللمرة الاولى المركز الاول بقائمة المصدرين للعراق، داعيا للحفاظ على هذه المكانة عبر الافادة من جميع الامكانيات لان منافسين كتركيا والصين تليان ايران بفارق قليل.

وأضاف فضلي على هامش تفقدة مصنع انتاج علب التغليف ومصنع السجاد في كرمانشاه (غرب) أن مكانة كرمانشاه الجغرافية الحدودية تمنحها فرص تصديرية لامثيل لها حيث إن اكثر من نصف ماتم تصديره الى العراق خلال العام الماضي كان عن طريق منافذ المحافظة الحدودية ، بحسب وكالة انباء فارس.

وأكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة ضرورة الاهتمام بالتصدير للعراق خلال هذا العام بجدية اكبر واضاف أن التصدير لدول الجوار يجب أن يكون على سلم الاولويات، معلنا قرب افتتاح مرحلة تطوير مصنع زاكرس للسجاد في كرمانشاه المجهز باحدث التكنولوجيا العالمية.

وينتج معمل زاكرس للسجاد وبخطوطه الانتاجية الخمسة سنويا 600 الف مترمربع ويتم تصديرها للدول المطلة على الخليج الفارسي والمانيا ودول اخرى.

وتقع محافظة كرمانشاه غربي ايران ولها حدود مشتركة مع العراق بطول 371 كيلومتر وان اكثر من نصف صادرات السلع الايرانية للعراق يتم عن طريق منافذها الحدودية.