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ايران توجه سيولها نحو هدف مشترك مع العراق ومخاوف من ارتفاع المناسيب

اعلن مدير منظمة المياه والكهرباء في محافظة خوزستان فرهاد ايزدجو ان السيول الجارية نحو اهواز سيتم توجيهها عبر قناة سلمان نحو نهر كارون وهور العظيم.

ونقلت كالة فارس عن ايزدجو قوله، انه تم البدء ببناء حاجز للسيول بطول 26 كم وارتفاع 3 امتار في غرب اهواز، بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومقر “خاتم الانبياء”.

واضاف، انه وفقا للتقييمات التي اجريت فان حاجز السيول هذا يمكنه صد السيول الجارية نحو اهواز ولكن في ظروف خاصة يمكن تغيير ارتفاعه ومتانته.

وحول اطلاق مياه السيول نحو هور العظيم وقال، انه في العراق ايضا كما في ايران يتم اطلاق مياه السيول نحو هور العظيم ومن شان ذلك ان يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه فيه واحتمال تمددها لبعض المناطق القريبة منها.

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