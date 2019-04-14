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بالصورة..اصابة قوية لحارس مرمى نفط ميسان خلال مباراته مع الجوية

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تعرض حارس مرمى نفط ميسان، الى إصابة قوية جداً خلال مباراته مع الجوية اليوم السبت.
حيث تعرض {علي كاظم} حارس نفط ميسان لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال مباراته مع القوة الجوية التي انتهت بالتعادل السلبي.
وحسم التعادل السلبي، مباراة نفط ميسان والقوة الجوية، التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب ميسان الأولمبي، في إطار الجولة الـ 22 من عمر الدوري العراقي الممتاز.انتهى
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