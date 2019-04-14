برلمان كوردستان “يعلق” اجتماعاته لحين حل اختلاف بين التغيير والاتحاد

اعلنت عضو برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليزا فلك الدين، السبت، عن ان البرلمان لن يجتمع قبل ان تحسم الاطراف السياسية مسألة اختيار نائب ثان لرئيس الاقليم من عدمه.

وقالت ليزا فلك الدين كاكائي كون مسألة تفعيل رئاسة اقليم كوردستان وضعت كاولى اولويات عمل البرلمان لذلك لن يجتمع البرلمان قبل ان تحسم الاطراف السياسية خلافاتها بهذا الصدد.

وبرز اختلاف بين حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن طلب الاول منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان وسط رفض الاتحاد، مع تدخل الحزب الديمقراطي في محاولة لايجاد صيغة حل.

وقالت ليزا فلك الدين ان الاطراف متقاربة الاراء بشأن حل هذه المشكلة وبعد حسمها سيقوم البرلمان بالمصادقة على تفعيل رئاسة اقليم كوردستان.

يذكر ان الديمقراطي الكوردستاني ابرم اتفاقا مع حركة التغيير، الا انه لم يتفق لحد الان مع الاتحاد الوطني على حسم تشكيل حكومة الاقليم الجديدة بسبب طلب الاخير باستحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم للشؤون العسكرية ومنحه له.