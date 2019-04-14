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تحذير للرئاسات الثلاث و شبكاتها الفاسدة

احمد كاظم

فساد الرئاسات الثلاث و شبكاتها اسبابه ما يلي:

اولا: انهم حصلوا على المناصب بالمحاصصة الطائفية و القومية.

ثانيا: انهم حصلوا على المناصب بنظام سنت لوغو الذي سهل تزوير و بيع و شراء الاصوات و البعض منهم لم يحصل على صوت واحد من المواطنين.

ثالثا: انهم نهبوا المال العام مع اقربائهم و محبيهم و اصبحوا اثرياء بعد ان كانوا شحاذين و الحكمة تقول (احذر اللئيم اذا شبع).

رابعا: اغلبهم و عوائلهم اجانب و اوطانهم البديلة اصبحت اصيلة و لرد الجميل رسخوا النفوذ السياسي و الاقتصادي للدول التي منحتهم الجنسية البديلة.

خامسا: لانهم فاسدون لا يمكن اصلاحهم لان الفاسد يتستر على الفاسد و لا يحاسبه ما يفسر عدم جدوى هيئة النزاهة و مجلس مكافحة الفساد و القضاء الفاسد لان الكل من نفس الطينة الفاسدة.

ملاحظة:

ازاحة الحكم الفاسد في الجزائر و في السودان سببه اصرار المواطنين و شجاعتهم و اخلاصهم بينما المظاهرات و الاعتصامات في العراق بدلا من ان تخيف الفاسدين اشاعت بينهم الامان (لأنها هزيلة).

سؤال: هل سيتعلم العراقيون من الدرس السوداني و الجزائري ليتخلصوا من الحكم الفاسد؟

سؤال: هل سيتعظ الفاسدون مما حدث في السودان و الجزائر و يكفوا عن فسادهم؟

لتفادي الحل السوداني و الجزائري في العراق و تفادي زيادة الفوضى لان العراق محتل من قبل امريكا الفوضوية الحل ما يلي:

اجراء انتخابات عاجلة خلال اسابيع على الاسس التالية:

اولا: تقسيم العراق الى دوائر انتخابية دائرة لكل 200 الف مواطن.

ثانيا: الترشيح الفردي و لا قوائم مغلقة او نصف مغلقة او مفتوحة.

ثالثا: المرشح من الدائرة الانتخابية حصرا للتأكد من كفاءته و نزاهته.

رابعا: تفرز الاصوات مباشرة بعد انتهاء مدة التصويت بحضور المرشحين و ممثلين عن منظمات (عالمية) نزيهة و الفائز من يحصل على اغلبية الاصوات حتى لو كان صوتا واحدا.

منظمات (عالمية) بدلا من (دولية) سببه ان المنظمات الدولية الرسمية كالأمم المتحدة فاسدة تخضع لدول استعمارية.

هذا سيمنع التزوير و التجيير و بيع و شراء الاصوات و لا حاجة لهيئة انتخابات فاسدة تمثل الرائاسات الفاسدة بالإضافة الى عدم هدر المال العام.

خامسا: تؤلف حكومة من اغلبية برلمانية بدلا من المحاصصة الطائفية و القومية.

الحكومة القادمة يمكنها محاربة الفساد و محاسبة الفاسدين بأشراف منظمات (عالمية) نزيهة.

نداء للرئاسات الثلاث و شبكاتها الفاسدة:

نهبتم ما فيه الكفاية و لتفادى الفوضى التي قد تحصل من تظاهرات تزيحكم من مناصبكم كما حدث في السودان و الجزائر اتبعوا ما ذكر لتتفادوا القتل او الاعتقال.

نداء للمواطنين:

طالبوا بالانتخابات على الاسس التي ذكرت و ان لم تستجيب الرئاسات الثلاث و شبكاتها الفاسدة بسرعة اقتدوا بالسودانيين و الجزائريين للقضاء عليهم.

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