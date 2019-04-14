تسديدة “ميليمترية” تُهدي العراقي رسن هدفاً مميزاً

ساهم الدولي العراقي بشار رسن، في الانتصار الصعب الذي حققه فريقه بیرسبولیس على ضيفه سايبا بثلاثة أهداف لاثنين، في الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الدوريالإيراني لكرة القدم.
وأعاد رسن فريقه إلى أجواء المباراة، بعد أن أحرز هدف التعادل عند الدقيقة الثانية والثلاثين، حين كان الفريق الضيف قد أخذ الأسبقية مبكراً منذ الدقيق الرابعة، عبر هدف رضا أسدي.واستغل اللاعب كرة تلقاها على مشارف منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة ذكية، وجهها نحو سقف المرمى، لتنطلق أفراح الجماهير على ملعب “أزادي”، معقل عملاق الكرة الإيرانية.
ووضع رسن بصمة في فوز فريقه في هذه المواجهة، والابتعاد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه تركتور سازي تبريز، الذي يحتل الوصافة برصيد تسع وأربعين نقطة، فيما يدخل استقلال طهران دائرة المنافسة أيضاً بسبع وأربعين نقطة.
Soccer Iraq@SoccerIraq
Oh stop that, Bashar!
Persepolis went 5 points clear at the top of the #PGPL after today’s 3-2 win over Saipa, following this peach from #Iraq’s Bashar Resan!
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