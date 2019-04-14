تسديدة “ميليمترية” تُهدي العراقي رسن هدفاً مميزاً

وأعاد رسن فريقه إلى أجواء المباراة، بعد أن أحرز هدف التعادل عند الدقيقة الثانية والثلاثين، حين كان الفريق الضيف قد أخذ الأسبقية مبكراً منذ الدقيق الرابعة، عبر هدف رضا أسدي.واستغل اللاعب كرة تلقاها على مشارف منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة ذكية، وجهها نحو سقف المرمى، لتنطلق أفراح الجماهير على ملعب “أزادي”، معقل عملاق الكرة الإيرانية.