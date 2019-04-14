رأس السنة الأيزيدية ليست لقبيلة Pir بير آري.؟

سبق لي ولأكثر من ( الرجاء ) والسؤال والطلب والمقترح الشخصي الدائم توجهت به الى قومي وبني جلدتي من ( داسني ) الأيزيديين وعامة وقبيلتي ( جيلكا ) داسكا وخاصة والطبقة الواعية والمثقفة بينهما وبالذات والمحترمون وجميعآ……………..

أن تتوحد صيامنا وأعيادنا ورؤؤس سنتنا ( باتزمي ) وقبل ( جارشه م ) الأربعاء الحمراء نيسان ووووووووووو وسواء كانت شمسية أو قمرية أو بابلية وآشورية وميلادية وووووووو التقويم وفي يوم وأسبوع وشهر واحد…………..وليست هكذا وبشكل غير عقلاني ……………

لأن عددنا الأجمالي نحن الأيزيديين وعلى المعمورة وأجمع لالالالالالالالالالالالالا تتجاوز وبأكثر من ( 2 ) مليون أنسان داسني كوردي الأصالة والجغرافية والقومية واللغة العريقة والأيزيدي واليزيدي والطائفة الأموية والشيخادية والشرف دينية ووووولماذا ومنذ متى نتكون من أكثر من ( 85 ) خودان / بير / ولي الأمر والصحابي والشيخ والفقير والقوال …………….

لكن وياااااااااااااااا لخيبة الأمل والسراب ويبدو أن ( الجميع ) وأنا أولهم مخدرون ومسيرون وراكضون وراكبون وراء ( كثرة ) الرعيان النائمة وأرجلهم وأرجلنا في ( الشمس ) وكل منا مصر على رأيه وخصوصياته وحساباته الشخصية أو الفلكية ودون أية ( سند ) ووثيقة علمية ومقتنعة سوى بواسطة ( زرط ) المدح والمبالغات الشخصية و الغير عقلانية والأقوال الشفهية المنقولة على ( لسان ) الذين ماتوا و سبقوا زمانهم وفقط…………….

لكن والغريب والخطير في أمر ( البعض ) منا ومن طبقة ( فقير ) بالذات أنهم مصرون ومهددون ب ( قتل ) وأبادة كل ( أيزيدي ) أن خالف أمرهم وتقويمهم وأعيادهم ورؤؤس سنتهم وأن أنكروا بأن ذلك الشيخ والمرحوم ( عدي بن مسافر ) الأموي الأول وأدناه …….

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1

/ شيخادي ليس ب ( الله ) و أسوة ب طاووس الملائكة.؟

نعم ولأجله وأختصارآ في ( طول ) الكلام والرفض والتنديد بتلك وهذه التهديدات الصوتية و الغير عقلانية لوضع ( حياة ) ومصير الأخ والكاتب ………..في ( خطر ) و كل عاقل وعقلاني وكاتب ومثقف آخر وقادم و من خالف وسيخالف تلك وهذه ( زرط ) والتمديحات البشرية والتدين الأعمى ووووو هنا وهناك والقول لهم ب لالالالالالالالالالالالالالا والف كلا للجهل والتخلف ومن جانب الجميع ………….

نعم وأكرر ( لب ) ومضمون العنوان وأعلاه وقبل أتخاذ قرار شخصي دائم بعدم الأحتفال بهذه المناسبة ورأس السنة ( جارشه م سور ) الأربعاء الحمراء / نيسان الجاري التي تحتفل به ( الأغلبية ) من داسني الأيزيديين والطائفة اليزيدية وأعادة النظر الى حقيقة عيد ورأس السنة ( باتزمي ) التي تحتفل به عشيرتي وقبيلتي ( داسني ) داسكا / جيلكا وقبل ( الأسلام ) والشيخ عدي الأول / شيخادي وبأكثر من ( 1000 ) عام.؟

أتقدم بعدة أسئلة وطروحات الى كافة الجهات وأصحاب الشأن والأختصاص والكتاب والباحثون والمثقفون والصادقون والجريئون بين ( داسني ) جيلكا وقبل بقية الأيزيديين وعامة وقبائل ( الشيخ ) والقوال وفي المقدمة من قبيلة ( فقير ) والفقير خدر بركات وفقير جردو والآخرون وخاصة والمحترمون وجميعآ……………………..

1.من هو Pir بير آري / آلي آدي ووووولماذا ظهر في ( دير ديل ) تلك الدير والكنيسة المسيحية التعبد حوالي عام ( 280 ) ميلادية أي قبل ( الأسلام ) والشيخ عدي الأول / شيخادي وأنتشار هذه المناسبة ( جارشه م ) نيسان هذا وبأكثر من الف عام.؟

2.ماهي حقيقة عيده باتزمي وماذا تعني كلمة باتزمي وكلمة ( خه وره ) خور بالذات.؟

3.لماذا أمر أتباعه من ( بير ) ومريد وفقط بأخذ ( 3 ) أيام الصوم في يومي الأثنين والثلاثاء والأربعاء لتكن يوم ( الخميس ) هو العيد وليست يوم الجمعة وكما هي الآن.؟

4.لماذا قرر أن تكون عيده باتزمي متكون من ( 7 ) أيام وتبدأ من يوم ( الأحد ) وتنتهي في يوم الأحد وتسمى ب ( سه رصال ) رأس السنة وهناك ( 2 ) رأس السنة تجري عند قبيلة ( فقير ) وقبيلة بابا الشيخ وفي شهر واحد اليوم.؟

5.لماذا لالالالالالالالالا تشارك فيه قبائل ( الشيخ ) عدي / العدويين / آداني والشمساني والقحطاني والفقير والقوالون بأستثناء عائلة ( بيشمام ) وهم أحفاد الشيخ والمرحوم شرف الدين وبعد عام ( 644 ) للهجرة والهجرة المتبادلة هنا وهناك ……………؟

نعم أيها القراء الكرام وأصحاب الشأن والأختصاص وفي كل مكان والمحترمون وجميعآ…..

أن عددنا الأجمالي نحن ( داسني ) الأيزيديين وعلى المعمورة وأجمع لالالالالالالالالالالالالا تتجاوز بأكثر من ( 2 ) مليون أنسان الآن………………

لكن لدينا أكثر من ( 85 ) خودان وآلهة وعيد ورؤؤس السنة…………….

أن ( الأغلبية ) منهم وبعد عام 557 للهجرة يحتفلون بعيد ( جارشه م ) الأربعاء في هذا الشهر نيسان ولمرتين تسمى عيد ( فقير ) وعيد بابا الشيخ……………….؟

لكن هناك رأس السنة أخرى تجري في نهاية الشهر ( 12 ) الميلادي بين قبيلة ( جيلكان ) تسمى بعيد باتزمي ودون أن تشارك فيه قداسة بابا الشيخ ( الرئيس ) الروحاني الأيزيدي الأعلى وسعادة الأمير والفقير والقوال.؟

فماهو ( الصح ) والخطأ فيما بينهما قبل الآن وبعد الآن……………………؟

أدناه ( فلم ) فيديو أتحدث فيه عن عيدنا باتزمي ………………

كذلك هناك أعياد ومناسبات مماثلة تجري وفي نفس الشهر ( 12 ) الميلادي وليست في الشهر 4 وكما يجب وبأسم عيد ( خه وليره ) وبيلنده وميلميلاف والعجوة.؟

في الختام والسؤال ( الملح ) و المتكرر وللجميع وهل ………….. ستتخلون عن ( رأس ) السنة لكم في شهر ( 4 ) نيسان الحالي والأحتفال مع قبيلتي ( جيلكان ) وعيدهم باتزمي في نهاية الشهر ( 12 ) القادم.؟

لكونها عيد ( طاووس ) الملائكة وممثليه على الأرض وهم بير وليس الشيخ والقوال والفقير وحسب العرف والفلسفة الأيزيدية بأن ( طاووس ) الملائكة هو Pir ….Peter بير الأبيار.؟

أم وهل سأتخلى أنا ( بير ) خدر الجيلكي عن رأس سنتي وصومي وأحتفالي وأفراحي في عيد باتزمي في الشهر ( 12 ) القادم لكون ( الأغلبية ) من الأيزيديين يحتفلون بهذا العيد ورأس السنة جارشه م نيسان الحالي.؟

الجواب لالالالالالالالالالالا والف كلا …………..من جانبي وجانبكم أذآ فنحن غير متفقون وغير موحدون جغرافيآ وقوميآ ودينيآ وطائفيآ وقبليآ ووووووووالأفضل أن نتفق على ( عدم ) الطعن ومهاجمة بعضنا البعض وعدم التهديد والترهيب الجاهلي والغير عقلاني هذا ………..

لكم ( صوم ) وعيد ورأس السنة تبدأ في الشهر ( 4 ) نيسان الجاري ولي الصوم و العيد ورأس السنة تبدأ في الشهر ( 12 ) كانون القادم………………؟

مع التحية والتهنئة لجميع جيراني من الشيخ والفقير والقوال وعامة الناس ( مريد ) بمناسبة مرور وقدوم عيدهم ورأس سنتهم الجديدة ( جارشه م سور ) الأربعاء الحمراء ………………..

Pir بير خدر الجيلكي

المانيا في 14.4.2019