سائرون يحدد الموعد النهائي لحسم ملف الدرجات الخاصة

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري على المضي بانهاء ملف الدرجات الخاصة قريبا.

وقال الشمري في بيان ان “ملف الدرجات الخاصة امر لابد من الانتهاء منه في ظل ما تحمله هذه الدرجات من ثقل على الموازنة في ظل العدد الكبير لمن يحمل هذه الصفة “.

واضاف ان “ملف الدرجات الخاصة فما فوق سيعرض على مجلس النواب اولا ، ولدينا وقت كاف لتثبيت من نجد كفاءته واهليته للمنصب ومنهم من يشغل موقع المسؤولية حاليا لكن لم تطلق له حرية العمل بسبب الوكالة “.

واوضح الشمري ان “30 من شهر حزيران المقبل هو الموعد النهائي لانهاء العمل بالدرجات الخاصة وشغل المناصب بالوكالة في ظل التوافق النيابي على انهاء هذا الملف “.

واشار الى ان “تحالف سائرون ملتزم بانهاء عمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بالوكالة ، عبر كافة السبل والاليات القانونية والدستورية التي نصت عليها القوانين النافذة للدولة العراقية”.