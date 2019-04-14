سياسي عراقي : يجب إخراج البلد من شبكات التستر على «إرهاب» الثوري الإيراني

طالب السياسي العراقي البارز مثال الآلوسي، اليوم السبت، بإخراج العراق من شبكات التستر على «إرهاب» الحرس الثوري الإيراني، حسب وصفه.

وقال الآلوسي لـ (باسنيوز)، إن «حماية العراق وسيادته واستقرار أمنه وضمان الشروع في بناء الدولة المدنية الدستورية الحقيقية وضمان محاربة الفساد وحماية حقوق العراقيين وإشاعة روح المواطنة والازدهار في مجالات الحياة، كل هذا يتطلب إخراج العراق دولة وأرضاً وشعباً من شبهة التعاون والتستر على شبكات الشعوذة والإرهاب للحرس الثوري الإيراني في العراق والمنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف أن «الحكومة العراقية، مطالبة بموقف داعم للقرار الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فهذا القرار يدعم تقويض النفوذ الإيراني في العراق، وعلى كل وطني دعم هذا القرار التاريخي والمهم».

مثال الآلوسي

وأعلنت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، مؤكدةً على مواصلة الضغوط المالية والإقتصادية على إيران.

ويمارس الحرس الثوري نفوذاً هائلاً في السياسة والاقتصاد وكذلك في سياسات إيران العسكرية الداخلية والخارجية.

واستخدم النظام الإيراني الحرس الثوري دولياً لإنشاء وتدريب وتسليح فصائل ومليشيات مسلحة تخدم الأجندة الإيرانية في بلدان أخرى منها العراق ولبنان واليمن .