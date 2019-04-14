كتلة برلمانية تؤشر “ظاهرة ابتزاز” لقادة امنيين كبار لمن ادنى منهم بالعراق

اتهمت كتلة “النهج الوطني” في البرلمان العراقي يوم السبت قادة امنيين كبارة في وزارة الداخلية العراقية بابتزاز من هم ادنى منهم في الوزارة نفسها.

وقال النائب عن النهج الوطني حسين العقابي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان ‪‎‪”ظاهرات ابتزاز القيادات العليا في الداخلية للقيادات الادنى منهم مع فرض اتاوات على مسؤولي الوحدات الادارية الذين يعملون تحت امرتهم يحدث بشكل علني ومفضوح ولا يحتاج دليل لاثباته فكثير من المسؤولين بالداخلية يدفعون اتاوات ورشاوى للاعلى منهم للبقاء بمناصبهم ويعمل على جمع تلك الاتاوات من الادنى منه والمواطنين وهو امر خطير جدا وينتقص من سمعه وهيبة الدولة”.

واضاف ان “الوزارة تحولت الى هيمنة حيتان الفساد الذين اختزلوا وزارة الداخلية الى اقطاعات تدر عليهم السحت الحرام والسكوت على هذه الفضائح امر مريب لانه من صور الفساد الهائل والمكشوف الذي يهدد الامن القومي للبلد”.

ودعا العقابي “عبد المهدي الى اسناد المناصب بالداخلية للشخصيات الوطنية والكفوءة وان يضع هذا الملف ضمن اولوياته في محاربة الفساد ومعالجة هذه الظاهرة الخطيرة فورا.”