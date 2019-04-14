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كوردستان تجبر الاطباء على حوسبة وصفاتهم الطبية واسمائها العلمية

اصدرت نقابة الاطباء في اقليم كوردستان بشكل رسمي قرارا يجبر الاطباء بتدوين الوصفات العلاجية التي يكتبونها للمرضى في جهاز الحاسوب “الكمبيوتر”، مانحة اياهم مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ هذا القرار.
ووفقا لقرار المجلس الاعلى للنقابة فان جميع الوصفات الطبية في جميع العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة يجب تحوسب جميعا، ومنح القرار تلك الجهات مهلة ثلاثة اشهر لتنفيذ مضمون هذا القرار.
كما ان القرار يجبر جميع الاطباء، من الان فصاعدا، على كتابة الاسم العلمي للادوية فقط وليس اسمها التجاري.
وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان قد اصدر في 16 تشرين الاول من العام الماضي قرارا فيما يتعلق بكتابة الاسم العلمي للادوية في الوصفات الطبية.

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