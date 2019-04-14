لماذا يقدم الرجل على المجازفة في العمل دون تردد بعكس المرأة؟

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الرجال بإمكانهم المخاطرة في عملهم بنسبة تفوق ضعف نسبة مخاطرة النساء، مبينة أن الرجل دائما ما يؤمن بأن الشجاعة تجلب له الحظ الجيد في العمل، فيما تتوخى المرأة الحذر في أغلب خطواتها.

ووفقا للدراسة التي أجرتها جمعية علم النفس البريطانية على نحو 2000 رجل وامرأة، فإن الرجل يقدم على المجازفة دون تردد، بعكس الجنس الناعم الذي يميل لإجراء الحسابات الدقيقة قبل أي شيء.

وأشارت الدراسة إلى الفارق الواضح بين طريقة تعامل الرجل مع حياته العملية بالمقارنة بالمرأة، يمكن اكتشافه بسهولة شديدة عند النظر إلى الوراء حينما عندما كان الرجل يخرج منذ قرون مضت للحياة الموحشة أملا في العودة بالطعام والشراب لأسرته، فيما كانت المرأة تنتظره في أمان، وشغلها الشاغل هو الاعتناء براحة الأسرة.

وأوضحت الدراسة أن المزيج الرائع بين جرأة الرجل وحذر المرأة هو ما خلق التوازن على وجه الأرض منذ قديم الزمان، ليس في العمل فقط، بل في شتى سبل الحياة، مؤكدة أن الوصول إلى التوازن بين بحث الرجل عن المغامرة، وهدوء المرأة المشوب بالحذر هو السبيل الأمثل للخروج بقرارات سليمة، سواء كان ذلك في العمل، أو في منزل الأسرة الهادئ، أو في الحياة بمفهومها الواسع.