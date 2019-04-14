مركز ابن البيطار لجراحة القلب يجري عملية تداخل قسطاري معقدة لمريض بعمر (14) عام مصاب…

بتشوه ولادي و مضاعفات خطيرة نتيجة اجراء عملية جراحية خارج القطر

اجرى فريق طبي متخصص بجراحة القلب و التداخل القسطاري في مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب من اجراء عملية قسطارية معقدة و متميزة من خلال وضع منظم دائمي نتيجة وجود تشوه ولادي في الشرايين و انسداد في اوردة الساق العلوي الايسر لمريض يبلغ من العمر (14) عام و يعاني من مضاعفات شديدة و خطيرة نتيجة اجرائه لعملية جراحية غير ناجحة خارج القطر

ذكر ذلك رئيس الفريق الطبي استشاري امراض القلب و التداخل القسطاري الدكتور (محمود رياض) راجع المريض كحالة طارئة و كان يعاني من مضاعفات شديدة من خلال حصار القلب التام و الذي يؤدي الى الوفاة في حالة عدم علاجه بالسرعة المطلوبة نتيجة اجرائه عملية جراحية خارج القطر و بعد اجراء الفحوصات السريرية و الاشعاعية تبين انه يعاني من تشوه ولادي نتيجة انعكاس الشرايين الرئيسية للقلب حيث سبق ان اجريت له عملية خارج العراق لاصلاح التشوه و ادت هذه العملية الى حدوث مضاعفات خطيرة حيث قرر الفريق الطبي اجراء عملية قسطارية عاجلة حيث تم وضع منظم دائمي بسبب تباطؤ ضربات القلب و اتضح هنالك قطع في سلك المنظم حيث اجري له عملية تداخل قسطاري و قبل البدء بالعملية تم تلوين اوردة الساق العلوي الايسر وتبين وجود انسداد في اوردة الساق مما استدعى اجراء التداخل عن طريق اوردة الساق الايمن اذ واجه الفريق الطبي صعوبة في ادخال السلك للبطين الايمن مع رفض متكرر للسلك و بذلك تم اجراء دائرة مع عقدة للسلكLoop داخل الاذين الايمن حتى يتم تثبيت السلك في البطين و بعون الله تكللت العملية بالنجاح التام و خرج من المركز بحالة صحية جيدة و مستقرة مؤكدا ان ان مركز ابن البيطار يُعد رائدا في اجراء الكثير من العمليات القسطارية و الجراحية المعقدة و المتميزة و على مستوى دقيق يضاهي العمليات في المراكز المختصة في العالب و بنسب نجاح عالية .

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