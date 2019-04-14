مقتل 12 من داعش في عملية عسكرية شمال العراق

إفي – أعلنت قوات مكافحة الإرهاب في العراق السبت، عن مقتل 12 عنصراً على الأقل من تنظيم داعش الإرهابي في عملية عسكرية قرب تلال حمرين في شمال العراق.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان، إن القوات الخاصة تمكنت من “إجهاض خطة لداعش لإقامة قاعدة للتنظيم في هذه المنطقة الجبلية شمالي شرق بغداد”.

وأكد في مؤتمر صحافي، أن العملية أعدت خلال شهر ومنع بفضلها تنفيذ التنظيم “لخططه ضد المناطق المتاخمة”.

وكشف عن ضبط وثائق “هامة للغاية يجري بحثها” لمعرفة مزيد من المعلومات عن خطط المتشددين.

وأضاف أنه “قبل بدء عملية تلال حمرين كان لدينا ضربات جوية للتحالف الدولي استهدفت 15 موقعاً لتنظيم داعش” في تلك المنطقة.

وأشار، “عقدنا العزم وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة على تطهير وملاحقة كل الإرهابيين خلال هذه السنة”.

جدير بالذكر أن العديد من المدن والمناطق العراقية ما زالت تشهد بين الحين والاخر هجمات وتفجيرات يقوم بها مسلحو تنظيم داعش، وذلك لوجود خلايا تابعة للتنظيم المتطرف ما زالت تنشط فيها.