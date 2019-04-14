ميلان يقفز إلى المركز الرابع بفوز صعب على لاتسيو

حقق فريق نادي ميلان فوزاً ثميناً للغاية على حساب ضيفه، لاتسيو، على ملعب سان سيرو بنتيجة هدف واحد دون رد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وشهدت مباراة اليوم إثارة ما بعدها إثارة وتحديداً في آخر ربع ساعة، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثم تراجع عن قراره بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ولكن بعدها بثوانٍ، احتسب ركلة جزاء أخرى لمصلحة الروسونيري ولم يطلب رأي “الفار” لينبري فرانك كيسي لاعب الوسط لتنفيذ ركلة الجزاء وينجح في وضع الكرة في شباك لاتسيو معلناً تقدم فريق مدينة ميلانو في النتيجة.

وكاد سوسو النجم الإسباني الموهوب أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من تسديدة جميلة جداً، ولكن حارس لاتسيو تألق في إبعادها.

وارتقى ميلان إلى المرتبة الرابعة في جدول ترتيب فرق الكالتشيو على حساب روما، بعد وصوله إلى النقطة رقم 55 مقابل 54 لذئاب العاصمة الإيطالية.

ويطمح فريق المدرب جينارو جاتوزو إلى الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهي البطولة التي تليق بميلان، صاحب الألقاب السبعة في التشامبيونزليج.

ولحساب نفس الجولة، تفوق على ضيفه أودينيزي بأضيق النتائج، هدف واحد مقابل لا شيء، جاء عن طريق الهداف البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.انتهى