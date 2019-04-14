نائب يكشف عن تعديل قانون التقاعد الموحد

أعلن النائب رامي السكيني ان تحالف سائرون في مجلس النواب العراقي سيعمل على تعديل قانون التقاعد الموحد الي يَصْب بمصلحةً العمال الإجراء اليوميين والعقود أسوة بأقرانهم على الملاك الدائم.

وأوضح السكيني في بيان انه استنادا الى المادة ٦٠ من الدستور العراقي والمادة ١٢٠ من النظام الداخلي اقترحنا تعديل قانون التقاعد الموحد بإضافة الفقرة التي تنص (شمول العمال الإجراء والعقود بالحقوق التقاعدية عند وفاتهم بسبب الإصابة اثناء الواجب او تعرضهم للاصابة اثناء العمل تعيقهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية وحسب التقارير الطبية ولجان التحقيق أسوة بأقرانهم من الملاك الدائم وبأثر رجعي من ٢٠٠٣).

وبين السكيني ان “تحالف سائرون سيمرر ويقترح اَي قانون يَصْب في مصلحة المواطن”، حسب قوله.