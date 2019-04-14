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واشنطن تقلص تخصيصات قوات البيشمركة

قلصت وزارة الدفاع الأمريكية في مشروع موازنة عام 2020، تخصيصاتها لقوات البيشمركة إلى أقل من النصف بينما زادت تخصيصاتها لقوات سوريا الديمقراطية بنسبة 20%.

وخصص البنتاغون لمواجهة داعش في العراق وسوريا، مبلغ 126 مليون دولار للبيشمركة كرواتب ومصاريف طعام ووقود، وبهذا تكون حصة البيشمركة في موازنة العام القادم أقل بـ164 مليون دولار عن حصة العام الحالي البالغة 290 مليون دولار.

كما تنوي وزارة الدفاع الأمريكية تخصيص 95 مليون دولار لعمليات الإصلاح وتحديث القوات العسكرية لإقليم كوردستان، والتي تضم عملية توحيد قوات البيشمركة وإصلاحات وزارة شؤون البيشمركة، وورد ذكر هذا ضمن المساعدات اللوجستية والمعدات والخدمات للقوات العراقية والتي خصصت لها أمريكا 189 مليون دولار.

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