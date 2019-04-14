وزير التجارة يؤكد خلال لقائه وفداً يمثل فلاحي إقليم كردستان سعي الحكومة الإتحادية لصرف مستحقات…

فلاحي الإقليم للسنوات السابقة

بحث رئيس (جمعية فلاحي إقليم كردستان/ سردم) مام فارس عبدالله والمحامي المتطوع في قضية مستحقات فلاحي إقليم كردستان الأستاذ بشدار حسن مع معالي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني ببغداد صرف مستحقات فلاحي الإقليم للسنوات السابقة من قبل الحكومة الإتحادية .

ووعد الوزير خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة ببغداد بالسعي الجاد لصرف مستحقات فلاحي الإقليم للسنوات السابقة من قبل الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه طلب مبلغ 77 مليار دينار إضافية الى المبالغ الموجودة البالغة 499 مليار دينار، مؤكداً أنه ينتظر موافقة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمباشرة بصرفها .

وتضمن اللقاء بحث نسبة الاقليم من محصول القمح للعام الحالي على ضوء الاتفاق القائم بين حكومتي المركز والإقليم، وأشار مام فارس عبدالله والمحامي بشدار حسن الى أن النسبة المتفق على استلامها من قبل الحكومة الاتحادية قليلة مقارنة بالنسبة المتوقعة لمحصول القمح في الاقليم، ومن جانبه وعد الوزير بدراسة القضية لإيجاد سبل لاستلام نسبة أكبر من المحصول .

كما أكد الوزير للوفد الكردي سعي الوزارة لإيجاد حلول لمشاكل الفلاحين على مستوى عموم العراق والإقليم على وجه الخصوص، مؤكداً على ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي لتقوية ودعم الاقتصاد العراقي والمحافظة على الأمن الغذائي في العراق .

(المصدر: بيان من رئيس جمعية فلاحي اقليم كردستان مام فارس عبدالله)