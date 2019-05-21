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أول تحذير رسمي من البرلمان من عودة داعش بسبب قوات امنية “سيئة”

حذرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الاثنين، من عودة تنظيم داعش وظهور تنظيمات اخرى الى المناطق المحررة، فيما كشفت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة عدنان الأسدي، ان “تعامل بعض عناصر القوات الأمنية (السيء) مع المواطنين في المناطق المحررة وغيرها، قد يؤدي الى ظهور حركة وتنظيم مثل تنظيم داعش الارهابي”.
وبين الأسدي انه “على الحكومة معالجة هذا الامر الخطير من خلال تغيير بعض القيادات العسكرية والأمنية، كذلك هناك معاناة للمواطنين، من قضية الموافقات الأمنية في فتح المحلات ونقل الاثاث، فبعض الموافقات لا تصدر الا من خلال دفع الاموال، وهذا ايضا مؤشر يدفع المواطن الى الملل والغضب”.

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