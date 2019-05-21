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اتحاد الكرة يستعين بحكم معاقب حتى نهاية الموسم

كشف مصدر من داخل اروقة الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن استعانة الاتحاد العراقي لكرة القدم، باحد الحكام المعاقبين حتى نهاية الموسم.

وقال المصدر إن “اتحاد الكرة كلف الحكم المساعد مصطفى محمد ليكون ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة بغداد ونفط ميسان في الدوري الممتاز غدا الاربعاء”.

واوضح ان “الحكم سبق وان تمت معاقبته من قبل اتحاد الكرة بالحرمان حتى نهاية الموسم بسبب اخطائه الكارثية”، مشيراً الى ان “اللجنة تراجعت عن قرارها بحرمانه حتى نهاية الموسم”.

يذكر ان مباراة بغداد ونفط ميسان ستقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز، غداً الاربعاء.

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