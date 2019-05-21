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ادارة القوة الجوية تحسم جدل رواتب موظفيها

أكد امين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي، الاثنين، أنه لم يتم استقطاع رواتب الموظفين، مشيرا الى حرص الادارة على تسليم الرواتب لجميع العاملين بالنادي كما متفق عليه وفق العقود المسجلة.

وأوضح الزيدي في بيان ان “الهيئة الادارية للنادي، كانت تنوي اجراء تعديل على بعض رواتب الموظفين وفق دراسة، في وقت سابق ولكن لم تتم الموافقة على هذا القرار في اجتماع الادارة السابق، وبالتالي بقيت رواتب جميع الموظفين كما هي”.

ولفت الزيدي الى ان “ادارة النادي تقدر مكانة جميع الموظفين العاملين في النادي، والذي يسعون دائماً لتقديم الافضل كل منهم في الاختصاص الذي يعمل به، ونقدر ما يقومون به، ولا نكافئهم بقطع رواتبهم مهما كان الامر بل نسعى لتسديد رواتبهم بشكل منتظم”.

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