الاتحاد الوطني يدعو الديمقراطي للانسحاب من بغداد: لو لم نبق بكركوك لكانت الان كالقدس

دعا مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك روند ملا محمود يوم الاثنين الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى الاسراع في تسمية محافظ جديد لكركوك، نافيا وجود اتفاق “سري” بين حزبه او باقي الاحزاب الكوردستانية مع المحافظ بالوكالة راكان سعيد الجبوري.

وقال ملا محمود في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع للاحزاب الكوردستانية في كركوك، انه “لا يوجد اي اتفاق سري بين الاحزاب الكوردستانية، والجبوري، ونحن لا نبرم مثل هكذا اتفاقات على حساب شعبنا بل على العكس نحن نعمل من اجل مصلحة وخدمة للمحافظة”، مشيرا الى ان “الكورد واحزابهم في كركوك مجبرون بالتعامل مع الجبوري”.

واضاف ان “هناك جهودا تبذل من اجل تعريب كركوك”، داعيا الاحزاب الكوردستانية الى العمل على حل المشاكل التي تواجهها المحافظة”.

وتابع ملا محمود “نحن كركوكيون وسنبقى، ونترجى من الاحزاب التي خارج المحافظة ألاّ تصرح عن الاوضاع فيها”، لافتا الى ان “الاتحاد الوطني سيفشل جميع الجهود التي تُبذل لتعريب المحافظة”.

وخاطب المسؤول في الاتحاد الوطني الديمقراطي الكوردستاني “نقول لأولئك المسؤولين والجهة التي تعتبر كركوك محتلة والموصل (شام الشريف) الى الجلوس على طاولة واحدة لاختيار محافظ جديد بدلا من الحالي”.

وتابع بالقول “ندعو الفائز الاول في اقليم كوردستان الى العمل وبشكل مشترك جميع المسؤولين الكود في بغداد ومقاطعة الحكومة الاتحادية الى ان يتم ايجاد حل للخلافات والقضايا العالقة لا ان يتم الاتفاق بشكل خفي مع الاطراف السياسية العراقية”.