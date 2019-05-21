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الاتحاد الوطني يرد على الجبوري بقضية جغرافيا عشيرة عربية وابقائه محافظا لكركوك

نفى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في محافظة كركوك يوم الاثنين امتلاكه اي شراكة مع محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، فيما اعلن اعتماده التعداد السكاني لعام 1957 في تحديد السكان الاصليين لناحية “سركران”، كذّب دعمه للجبوري في البقاء بمنصبه الحالي لحين اجراء الانتخابات المحلية في المحافظة.

وقال الحزب في بيان اليوم، ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني ليست لديه اي نوع من انواع الشراكة مع راكان سعيد الجبوري والحكومة المحلية في كركوك”.

وبشأن قرى ناحية “سـرگـڕان” وان العرب الوافدين هم السكان الاصليون ذكر البيان “نحن في الاتحاد الوطني الكوردستاني نضع تعداد عام 1957 اساسا لمعرفة من هم السكان الاصليون”.

وتابع البيان ان “اولئك الذين يعرفهم راكان الجبوري على انهم السكان الاصليون هم عرب وافدون ومن يمتلك معرفة في الجغرافيا يعلم حدود مناطق سكنى قبيلة (شمر) اين تقع”.

واكد البيان ان “الاتحاد الوطني الكوردستاني يعتمد على القانون والدستور مرجعا حاسما في حل هذه القضية، وجميع القضايا العالقة في المناطق المتنازع عليها والتي اطرت المادة 140 من الدستور كيفية حلها”.

وعن الاتفاق على ابقاء الجبوري في منصبه الحالي لحين اجراء انتخابات مجالس المحافظات ذكر البيان ان هذا الامر “مجانب للحقيقة، والجبوري تم تعيينه نائبا للمحافظ عن المكون العربي، وان منصب محافظ كركوك جلي و واضح من استحقاق اي مكون”، في اشارة الى الكورد.

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