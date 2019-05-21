الاولمبية لرئيس الوزراء: سنسلك درب القضاء لاعادة هيبة اللجنة

وجه الامين المالي للجنة الاولمبية الوطنية، سرمد عبد الاله، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اكد من خلالها بان اللجنة ستتجه الى القضاء داخلياً وخارجياً لاعادة هيبة اللجنة.
وتابع “للاسف اقول ان مصادقتك على ضوابط وآليات تمحي اسم وتاريخ هذه المؤسسة العراقية التي بقت بعيدة عن صراعات الاحزاب وتدخل السياسيين، وهذه الضوابط تتقاطع مع القوانين العراقية والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية”.
واوضح “البعض اوصل لك ان هذه الضوابط تتوافق مع تعليمات باخ ولا اعتراض عليها من جيروم، وان قرار المحكمة الاتحادية بوصف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (كيان منحل) سيمنح هذه الضوابط شرعية قانونية، لذلك سيدي الرئيس استميحك عذرا ان نسلك الطرق القانونية داخليا وخارجيا من اجل اعادة الهيبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لاجل ان نصل اليك مستقبلا ونحن نحمل مايخالف من استشار اليك بدوافع لا تبتعد عن الحزبية والشخصية بأسم الاصلاح”.
يذكر أن مستشار ريس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، قد اكد في بيان أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، صادق على آليات وضوابط اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (140) بخصوص صرف منحة اللجنة الاولمبية.