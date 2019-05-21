الاولمبية لرئيس الوزراء: سنسلك درب القضاء لاعادة هيبة اللجنة

وجاء في نص الرسالة، “الدكتور عادل عبد المهدي المحترم.. اعلم جيدا انك تمتلك اولويات كثيرة تتقدم على الملف الرياضي باهميتها والبلد يواجه مرحلة حرجه على الصعيدين الداخلي والخارجي، لذلك اعتمدت على استشارات الاقرب اليك من اجل ايجاد الحلول لأزمة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

وتابع “للاسف اقول ان مصادقتك على ضوابط وآليات تمحي اسم وتاريخ هذه المؤسسة العراقية التي بقت بعيدة عن صراعات الاحزاب وتدخل السياسيين، وهذه الضوابط تتقاطع مع القوانين العراقية والميثاق الاولمبي وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية”.

واوضح “البعض اوصل لك ان هذه الضوابط تتوافق مع تعليمات باخ ولا اعتراض عليها من جيروم، وان قرار المحكمة الاتحادية بوصف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (كيان منحل) سيمنح هذه الضوابط شرعية قانونية، لذلك سيدي الرئيس استميحك عذرا ان نسلك الطرق القانونية داخليا وخارجيا من اجل اعادة الهيبة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية لاجل ان نصل اليك مستقبلا ونحن نحمل مايخالف من استشار اليك بدوافع لا تبتعد عن الحزبية والشخصية بأسم الاصلاح”.

يذكر أن مستشار ريس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، قد اكد في بيان أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، صادق على آليات وضوابط اللجنة الخماسية المنبثقة من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (140) بخصوص صرف منحة اللجنة الاولمبية.