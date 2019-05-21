البرلمان العراقي يتحدث عن “مؤامرة خارجية” في حرق المحاصيل ويربطها بنفوق الاسماك

عدّ رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري يوم الاثنين ما تتعرض له الاراضي الزراعية بعدد من المحافظات من حرائق متكررة “مؤامرة خارجية” هدفها “تدمير” اقتصاد البلد.

وقال الشمري في بيان صحفي ان ” هناك جهات خارجية واخرى داخلية لاتريد للبلد الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات ان كانت حيوانية او زراعية “.

واضاف ان ” الفترة السابقة شهدت استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية والسمكية بعد ان اعلن العراق وصوله الى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والاسماك خصوصا ” مبينا ان ” ذاك الاستهداف نتج عنه خسائر بالملايين اضافة لما اصاب هذه الثروة من تدمير “.

واوضح الشمري ان ” المتامرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك بل قاموا ايضا وبعد قرب وصول العراق للاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير بحرق المزارع والحقول لتضاف خسائر جديدة اخرى للاقتصاد وللمزارع والفلاح وتدمير الاف واكثر من الدونمات الزراعية “.

ودعا الحكومة الى القيام بواجباتها القانونية والاخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤامرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه .

يذكر ان حقولا للحنطة والشعير في نينوى وديالى و صلاح الدين وكركوك والنجف قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الاف الدونمات .