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الزراعة العراقية تخرج عن صمتها وتكشف اسباب الحرائق: بها فوائد بعيدة عن التخريب

اعلنت وزارة الزراعة العراقية ان حرق مخلفات حقول الحنطة في محافظات النجف، الديوانية، ديالى بعد الحصاد هو للاستفادة من هذه المخلفات لاحتوائها على العناصر المعدنية، والتي تعتبر مغذيات للتربة.
وتعرضت مئات الدونمات الزراعية إلى حرائق مجهولة المصدر بالتزامن، في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والنجف والمثنى.
وذكرت في بيان للوزارة أن هذه الممارسات الزراعية لا تدخل ضمن اطار التخريب او الاضرار بالاقتصاد الوطني الزراعي او الامن الغذائي وانما ممارسة تستند الى جوانب علمية، حيث يتم جمع هذه المخلفات بعد حرقها للاستفادة منها تغذويا للمحصول الاخر وهو الرز.

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