العراق وايران يتبادلان 40 شاحنة باستئناف نشاط منفذ حدودي

أعلن حاكم قضاء دشت آزاكان في جنوب غرب ايران حميد سيلاوي عن استئناف نشاط منفذ جذابة الحدودي الايراني مع العراق لتنقل المسافرين والشاحنات التجارية عقب اغلاق استمر 40 يوماً.

وقال سيلاوي، في تصريح أدلى به اليوم الاثنين، إنه بعد إصلاح طريق بستان – جذابة الذي تضرر جراء السيول والفيضانات الاخيرة التي غمرت المنطقة استأنف هذا المنفذ الحدودي نشاطاته في تقديم الخدمات للمسافرين ورجال الاعمال.

واضاف إن 40 شاحنة تحمل سلعا مصدرة من محافظة خوزستان اجتازت منفذ جذابة الحدودي باتجاه العراق وفي المقابل دخلت 40 شاحنة تحمل سلعا مستوردة من العراق الى الاراضي الايرانية.

يشار الى منفذ جذابة الحدودي الواقع في غرب محافظة خوزستان قد بدأ نشاطاته منذ عام 2009 لاجتياز الزائرين وكذلك لنقل شحنات السلع والبضائع وتقديم الخدمات لرجال الاعمال في كلا البلدين.