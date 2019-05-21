القوات الأمريكية في الأنبار تشدد إجراءات حماية قواعدها

أكد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، تشديد القوات الأمريكية في المحافظة إجراءات حماية قواعدها تحسباً لوقوع هجمات صاروخية عليها، فيما أشار إلى أن الأوضاع الأمنية مستقرة نسبياً في المحافظة ولكن القيادات الأمنية تخشى اشتعال أزمة أمنية في حال استهداف القواعد الأمريكية.

وقال المصدر إن «القوات الأمريكية في محافظة الأنبار شددت إجراءات حماية قواعدها تحسباً لوقوع هجمات صاروخية عليها»، مبيناً بأن «هذه الإجراءات قد جاءت على خلفية قصف السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد خصوصاً أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط ميليشيات موالية لإيران في تلك العملية».

وأكد المصدر، أن «الأوضاع الأمنية مستقرة نسبياً في المحافظة ولكن القيادات الأمنية تخشى اشتعال أزمة أمنية في حال استهداف القواعد الأمريكية».

وكانت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد قد استبعدت، اليوم الاثنين، وقوف إيران وراء عملية قصف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء يوم أمس، فيما دعت إلى إعطاء الأولوية لمصلحة البلاد والشعب العراقي وإبعاد العراق عن الصراعات لكي يتجنب كونه ساحة للحرب.

وأكدت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أمس الاحد، عدم إصابة أي عنصر أمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط العاصمة بغداد.