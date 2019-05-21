برلمان كوردستان يعتزم تدويل قضية الفلاحين الكورد في (المتنازع عليها)

أعلنت لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) في برلمان كوردستان ، اليوم الثلاثاء ، ان اللجنة بصدد اعداد تقرير مفصل عما يتعرض له الفلاحون الكورد في تلك المناطق ، وسترفعه الى 3 جهات ، من بينها واحدة دولية، لاطلاعها عليه .

وبالاضافة الى عمليات التجاوز والاستيلاء على اراضي المزارعين والفلاحين الكورد من قبل “العرب الوافدين” ، تتواصل كذلك حوادث الحرائق المتعمدة في عدد من تلك المناطق الكوردستانية حيث تُضرم النيران في حقول الحنطة والشعير العائدة للمزارعين الكورد كما حصل في عدد من قرى كركوك واخرى واقعة بين قضائي كلار وخانقين ، وناحية جلولاء .

وقالت رئيسة اللجنة النائبة جوان يونس في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وفد من الفلاحين الكورد من مناطق ماتسمى (المتنازع عليها) بين اقليم كوردستان والعراق ، زار برلمان كوردستان ، ان ” اللجنة تلقت طلبات الفلاحين الكورد بالمناطق المتنازع عليها وستتم دارسة الاوضاع هناك بشكل تام ومفصل “، مضيفة ان اللجنة “ستعد تقريرا ترفعه الى القيادة السياسية في اقليم كوردستان والى الحكومة العراقية وقنصليات الدول العظمى في الاقليم”.

مشيرة بالقول ” نطالب القيادة السياسية والحكومة العراقية بوضع حد لتلك الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكورد في تلك المناطق”.

كما طالبت يونس ايضا بالاسراع في تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي واعادة قوات البيشمركة الى تلك المناطق، داعية الى فسح المجال امام الفلاحين الكورد لحصاد محاصيلهم بأسرع وقت باعتبار ان التوقيت الحالي يعتبر الذروة في الحصاد ولم تبق سوى 15 يوما على انتهائه.