تخصيص 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في بغداد

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الإثنين، تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه الدليمي بحضور فلاح الجزائري محافظ بغداد ورياض العضاض رئيس مجلس المحافظة والملاكات المتقدمة في وزارة التخطيط ومحافظة بغداد، وجرى خلاله بحث توفير السبل اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية في أقضية ونواحي بغداد، من بينها بناء 146 مدرسة، وعدد من المراكز الصحية والمستشفيات، وتنفيذ مشاريع مياه الشرب والمجاري، وإعادة تأهيل الطرق.

ودعا وزير التخطيط محافظة بغداد إلى إعداد خطة استثمارية لإتاحة المشاريع الكبيرة أو المتلكئة فرصاً استثمارية أمام القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل المداخل الخمسة للعاصمة، وبناء مخازن ومراكز متخصصة للتبادل التجاري، والسعي من خلال ذلك لتوفير المزيد من فرص العمل.

وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق مشترك من وزارة التخطيط ومحافظة بغداد لمتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية في العاصمة وفق الإجراءات والمعالجات التي تم الاتفاق عليها.