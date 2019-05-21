خبيرة اقتصادية تكشف فوائد دفع رواتب المتقاعدين شهريا بدلا من شهرين

أكدت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ، اليوم الاثنين ، وجود العديد من الفوائد الاقتصادية لقرار دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا ، بدلا من شهرين، فيما اشارت الى ان توطين الرواتب الكترونياً ساهم كثيراً في تحقيق تلك الخطوة حيث ان المتقاعد يستحصل راتبه من أي مكان بالقرب منه دون اضطراره الى الذهاب الى المصارف.

وقالت سميسم ان “هناك العديد من الفوائد الاقتصادية لقرار دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين”، مبيناً بان “الفائدة الاولى هي عدم حدوث فترات للكساد في الاسواق بسبب الفترة المتباعدة بين استلام رواتب المتقاعدين ما يدفع المتقاعد الى صرف رواتبه قبل اكمال تلك الشهرين فيما سيقوم الان بصرف راتبه شهرياً دون التأثير على ميزانية الشهر القادم”.

واوضحت الخبيرة الاقتصادية العراقية ، ان ” العديد من المصاريف الثابتة تدفع شهرياً كايجار المنازل وكذلك اشتراك المولدات والانترنت وغيرها من الخدمات وصرف رواتب التقاعد شهرياً يساعد على تنظيم دفع تلك الالتزامات”، لافتة الى ان “توطين الرواتب الكترونياً ساهم كثيراً في تحقيق تلك الخطوة حيث ان المتقاعد يستحصل راتبه من أي مكان بالقرب منه دون اضطراره الى الذهاب الى المصارف”.

وكانت هيئة التقاعد العامة قد أعلنت ، امس الاحد ، موافقة وزارة المالية على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من شهرين .

وقالت الهيئة في بيان لها، إن “وزير المالية وافق اليوم على دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين شهريا بدلا من كل شهرين”.

واضافت الهيئة، ان “هذا القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من بداية الشهر السادس بعد أن أكملت الهيئة كافة المتطلبات الخاصة بذلك”.