لجنة الزراعة تخالف رواية الوزارة: حقول زراعية تتعرض لعمليات “ارهابية”

اكدت لجنة الزراعة النيابية تعرض حقول الحنطة والشعير في عدة محافظات لعمليات تخريب وصفتها بالممنهجة.

حديث اللجنة يأتي بعد وقت قصير من بيان لوزارة الزراعة العراقية التي نفت فيه فرضية التخريب لحقول زراعة، وقال ان حرق مخلفات حقول الحنطة في محافظات النجف، الديوانية، ديالى بعد الحصاد هو للاستفادة من هذه المخلفات لاحتوائها على العناصر المعدنية، والتي تعتبر مغذيات للتربة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في مؤتمر صحفي، “تعرضت المنتجات الزراعية المحلية لهجمة شرسة واخرها حرائق حقول الحنطة والشعير في ست محافظات بشكل ممنهج وقبلها استهداف البيض والشلب ونفوق الاسماك”.

ودعا “مجلس الوزراء والجهات المعنية للتحقيق العاجل والكشف عن الجناة ووضع حد لهذه الاستهدافات وتعويض المتضررين وان يتم عرض النتائج امام الراي العام وسنعمل كلجنة نيابية بمتابعة الموضوع والتحقيق للوصول الى الحقائق لان الارهاب الجديد استهدف الاقتصاد العراقي في ست محافظات بحرق المزارع فيها وقد شكلت لجنة لتقصي الحقائق بهذا المرضوع مع وزارة الزراعة للوصول الى الحقائق”.