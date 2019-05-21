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مدرب الزوراء ينتظر نتيجة ايجابية امام الوصل لتحفيز الفريق محلياً

اكد مدرب فريق الزوراء لكرة القدم حكيم شاكر، الاثنين، ان فريقه يعتزم تحقيق نتيجة ايجابية في اخر لقاءاته بدور المجموعات من بطولة الاندية الاسيوية امام الوصل الاماراتي، لتحفيز اللاعبين في تحقيق نتائج ايجابية في الدوري المحلي.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي لمباراة الزوراء امام الوصل الاماراتي “حضرنا الى الامارات لتقديم مباراة تليق بسمعة فريقنا ونسعى بتحقيق الفوز رغم الخروج من البطولة”، مردفا ان “ماحدث في مبارتنا امام النصر هو السبب في ابتعادنا عن المنافسة”.

وتابع شاكر ان “فريقنا دخل البطولة كمنافس على التأهل رغم الفوارق الكبيرة من الناحية الفنية والمادية”، مضيفا “امامنا مباريات مهمة في بطولة الدوري والكاس، وتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة الغد سيمنحنا الحافز لتحقيق نتائج ابجابية محلياً”.

يشار الى ان فريق الزوراء فقد فرصة التأهل للدور الثاني من بطولة الاندية الاسيوية لكرة القدم، بعد فوزه في مباراة وتعادله في اثنتين وخسارته في مثلهما.

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