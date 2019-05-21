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وفد كوردستاني يبحث في بغداد ملف الضحايا السياسيين

اكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الاثنين، على أهمية تنسيق العلاقات، ومعالجة الملفات المشتركة بين حكومتي المركز والاقليم، مؤكدا رغبة الحكومة الاتحادية في دعم هذه العلاقة، وفقاً لتوجهاتها في التعامل بشكل متساوٍ بين المواطنين من جنوب البلاد حتى شماله.

جاء ذلك أثناء لقائه وكيل وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة إقليم كوردستان برفان حمدي والوفد المرافق له، لمناقشة إمكانية إحالة ملفات ضحايا النظام السابق على مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الاتحاديتين.

من جهته دعا حمدي الى إعداد آلية عملية مشتركة بين بغداد والاقليم لإدارة ملف الضحايا من الشهداء والسجناء السياسيين.

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