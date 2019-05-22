إعادة افتتاح طريق بين كوردستان ونينوى مغلق منذ عام 2017

أعلنت قوات البيشمركة، والجيش العراقي يوم الثلاثاء عن اعادة فتح طريق سحيلا – زمار المغلق منذ عام 2017.

وقال نائب قائد قوات البيشمركة في محور سحيلا هاشم سيتي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نائب قائد الفرقة الـ15 في الجيش العراقي عبد الحسين الخطيب اليوم، انه “تمت اعادة افتتاح الطريق بالتنسيق بين قوات البيشركة والجيش وبعد الحاح وطلب مباشر من الرئيس مسعود بارزاني”.

واضاف ان قوات البيشمركة والجيش سيشرفان على حماية الطريق، مؤكدا ان اعادة افتتاح الطريق سيسهل كثيرا على اهالي دهوك وسحيلا في الرواح والمجيء الى قضاء زمار والموصل.

من جهته قال الخطيب خلال المؤتمر انه “من دواعي سروري ان ازف بشرى لأبناء الشعب العراقي بأطيافه كافة باعادة افتتاح الطريق بعد استحصال موافقة قيادة اركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي”.

يذكر ان طريق سحيلا – ومار اغلق بعد احداث 16 اكتوبر من عام 2017 وحصول ومصادمات بين قوات البيشمركة والقوات العراقية على خلفية اجراء اقليم كوردستان استفتاء الاستقلال.